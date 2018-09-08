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Развивается научно-технологическое сотрудничество Китая и Израиля

Наука

Израильская сторона раскрыла некоторые его подробности

Развивается научно-технологическое сотрудничество Китая и Израиля
U.S. Army RDECOM
Ученые

Пекин, 8 сентября 2018, 20:37 — REGNUM  Главный ученый Министерства экономики и промышленности Израиля, председатель израильского Управления технологий Амирам Аппельбаум высоко оценил сотрудничество своей страны с Китаем и выразил уверенность, что его непрерывное расширение в будущем принесет еще больше результатов, сообщает 8 сентября Синьхуа в эксклюзивном репортаже.

Китайско-израильские связи в сфере высоких технологий, по его словам, отличаются высокой взаимной дополняемостью. Для Израиля Китай, во-первых, является важнейшим центром многих научных исследований, а во-вторых, служит важным рынком с гигантским потенциалом для исследований, которые проводятся в Израиле.

В центре внимание двустороннего сотрудничества, по мнению функционера, информационно-коммуникационные и биотехнологии, здравоохранение, передовое промышленное и сельскохозяйственное производство. Еще в 2014 году между странами была создана комиссия по сотрудничеству в инновациях.

Еще одним важнейшим направлением Аппельбаум назвал активное участие Китая в исследованиях, которые проводятся в самом Израиле. Наряду с многими мировыми транснациональными компаниями свои исследовательские центры в Израиле создали компании Huawei, Lenovo, Xiaomi и другие корпорации из КНР.

Отметим, что во время визита в КНР израильского премьера Биньямина Нетаньяху было объявлено об установлении сторонами «отношений всестороннего инновационного партнерства».

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Научные исследования
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