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Балет Большой театр открыл «Русские сезоны» в Италии

Наука

Гастроли открыл балет «Баядерка»

Балет Большой театр открыл «Русские сезоны» в Италии
Борис Кустодиев. В ложе. 1912

Милан, Италия, 8 сентября 2018, 15:35 — REGNUM  Гастроли Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в миланском оперном театре Ла Скала открыл балет Мариуса Петипа «Баядерка», сообщает 8 сентября ИА ТАСС.

Сообщается, что Большой покажет в Италии две балетные постановки. Кроме «Баядерки» зрители увидят шекспировкое «Укрощение строптивой» в постановке руководителя балета из Монте-Карло Жана-Кристофера Майо.

Открытие гастролей балета прошло под бурные аплодисменты зрителей. Главные партии на открытии танцевали прима-балерина ГАБТа Светлана Захарова и премьер Денис Родькин.

На открытии гастролей Большого театра, которые организованы в рамках межгосударственного проекта «Русские сезоны» были представители Италии и России. Со стороны Италии присутствовал министр образования Италии Марко Бусетти, со стороны России — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Стоит отметить, что Большой театр выступил на сцене театра Ла Скала впервые за последние 10 лет. При этом дружба и сотрудничество между российским и итальянским театрами продолжается уже более полувека. Театр Ла Скала был первым крупным западным театром, который приехал в СССР после окончания Второй мировой войны, в 1964 году.

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