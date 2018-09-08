Североморцы восстановили памятники исследователям Новой Земли

Североморск, Мурманская область, , 12:48 — REGNUM Экспедиционный отряд Северного флота ВМФ России завершил комплексную экспедицию на Новую Землю, сообщает пресс-служба Северного флота 7 сентября.

Отряд Северного флота провел исследования ледника острова Северный, обследовал пункты дислокации воинских частей советского периода и остатки полярных станций. Также были проведены работы по реставрации памятников в честь первопроходцев Новой Земли.

Экспедиция завершилась переходом отряда от мыса Желания до Ледяной Гавани, где личный состав отряда встретил большой десантный корабль «Георгий Победоносец». На следующей неделе ожидается возвращение экспедиции в Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября был назначен новый командующий подводными силами Северного флота России контр-адмирал Аркадий Романов.