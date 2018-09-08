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Североморцы восстановили памятники исследователям Новой Земли

Наука

Отряд Северного флота провел исследования ледника острова Северный, обследовал пункты дислокации воинских частей советского периода и остатки полярных станций

Североморцы восстановили памятники исследователям Новой Земли
Иллюстрация: Mil.ru
Корабль Северного флота

Североморск, Мурманская область, 8 сентября 2018, 12:48 — REGNUM  Экспедиционный отряд Северного флота ВМФ России завершил комплексную экспедицию на Новую Землю, сообщает пресс-служба Северного флота 7 сентября.

Отряд Северного флота провел исследования ледника острова Северный, обследовал пункты дислокации воинских частей советского периода и остатки полярных станций. Также были проведены работы по реставрации памятников в честь первопроходцев Новой Земли.

Экспедиция завершилась переходом отряда от мыса Желания до Ледяной Гавани, где личный состав отряда встретил большой десантный корабль «Георгий Победоносец». На следующей неделе ожидается возвращение экспедиции в Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября был назначен новый командующий подводными силами Северного флота России контр-адмирал Аркадий Романов.

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Военно-морской флот
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