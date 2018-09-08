Британский астрофизик получила премию по фундаментальной физике в $3 млн

Нью-Йорк, США, , 10:53 — REGNUM Астрофизик Джоселин Белл Бернелл получила специальную научную премию за открытие пульсаров, сообщает пресс-служба Fundamental Physics Prize.

Джоселин Белл получила премию за открытие, которое она сделала еще в 1967 году. Будучи аспиранткой в Кембриджском университете, Белл работала под руководством Энтони Хьюиша. Используя радиотелескоп, разработанный Хьюишем, она обнаружила сигналы от компактного источника. Промежуток между импульсами был слишком маленьким для переменных звезд, поэтому Хьиш предположил, что сигналы связаны с человеческой деятельностью на Земле. Однако, Белл продолжила исследования и установила, что источниками сигналов являются представители нового класса астрономических объектов, названные пульсарами. В доминирующей астрофизической модели считается, что пульсары это нейтронные звезды с магнитным полем, которые наклонены к оси вращения.

За открытие пульсаров научный руководитель Белл Энтони Хьюиш получил Нобелевскую премию в 1974 году. Спустя 50 лет вклад Джоселин Белл в открытие пульсаров отметила комиссия Премии по фундаментальной физике, присудив Белл специальную премию в $3 млн. Торжественная церемония награждения состоится 4 ноября 2018 года.

Отметим, что премия по фундаментальной физике учреждена в 2012 году российским предпринимателем Юрием Мильнером. Премия присуждается в нескольких категориях: «Фундаментальная физика», «Передовая линия физики» и «Новые горизонты физики».