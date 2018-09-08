Медики: ненасыщенные жиры защитят от инсульта

Торонто, Канада, , 08:28 — REGNUM Употреблением продуктов с высоким содержанием ненасыщенных жиров снижает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний, показали исследования ученых из больницы Св. Михаила в Торонто, сообщает MedicalXpress.

Новые исследования, проведенные группой под руководством доктора Хею Ни из научно-исследовательского центра больницы Св. Михаила в канадском Торонто, показали связь между белком плазмы крови аполипопротеином A-IV (ApoA-IV) и возникновением тромбоцитов.

Это первое исследование, которое установило, что высокий уровень ApoA-IV препятствует агрегации тромбоцитов и возникновению тромбозов. Также исследование выявило, что этот белок синтезируется преимущественно ночью, защищая кровеносную систему во время сна. Утром уровень ApoA-IV в крови снижается, что объясняет повышенный шанс острых приступов сердечнососудистых заболеваний непосредственно после пробуждения.

Доктор Ни считает, что его команде удалось получить многообещающие результаты. Ими было доказано, что употребление продуктов с повышенным содержанием ненасыщенных жиров (таких как рыбий жир и некоторые виды орехов) способствует снижению риска возникновения сердечнососудистых заболеваний. Группа медиков из больницы Св. Михаила продолжит исследования белка ApoA-IV, которые позволят лучше использовать его защитный потенциал.

Отметим, что сердечнососудистые заболевания являются главной причиной смерти в большинстве стран. В 2017 году в России от болезней системы кровообращения умерли 858 тысяч человек.