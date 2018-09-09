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Школа и смартфон: всё ли столь однозначно?

Наука

Вслед за министром образования РФ Ольгой Васильевой на путь запрета гаджетов в школах встал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он полагает, что запрет на дорогие аппараты поможет в борьбе с проявлениями социального расслоения в классах. Каково же мнение экспертов?

Школа и смартфон: всё ли столь однозначно?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Школа

Москва, 9 сентября 2018, 16:19 — REGNUM  Является ли продвинутый телефон, так называемый гаджет, безусловным злом для школьников, которое в школе необходимо запретить, обсуждает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

По мнению министра образования РФ Ольги Васильевой и зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, дорогие смартфоны в школах надо запретить. Выгода предполагается двойная: во-первых, учащиеся будут меньше отвлекаться, а во-вторых, гаджет перестанет быть постоянно действующим сигналом социального расслоения, предметом зависти и выяснений, «у кого круче». Но что, если посмотреть на этот предмет не в аспекте его символической нагрузки, а непосредственно?

Современный гаджет — это микрокомпьютер, с помощью которого можно осуществлять массу полезных действий, включая и самый процесс обучения. По мнению кандидата педагогических наук, доцента Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексея Ушакова, излишнее «залипание» ребенка на гаджете говорит просто о его, ребенка, недогруженности, отсутствии в его жизни полезных и интересных занятий.

Читайте статью: Запретить нельзя, разрешить? Гаджеты в школах могут быть полезны

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