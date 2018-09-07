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Экипажу МКС поручили собрать доказательства появления отверстия в «Союзе»

Наука

Поручено взять пробы клея, а также другие следы, вплоть до стружки, которая могла остаться после сверления

Москва, 7 сентября 2018, 11:28 — REGNUM  Российскому экипажу МКС поручили собрать все возможные доказательства относительно появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09». Об этом 7 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что поручено взять пробы клея, которым была приклеена ткань, закрывающая просверленную стенку корабля. Кроме того можно найти другие следы, вплоть до стружки, которая могла остаться после сверления отверстия.

Ранее на Землю были переданы фотографии и видеоматериалы, сделанные в день обнаружения пробоины.

Напомним, 30 августа в корпусе пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09» была обнаружена микротрещина, которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследование причин появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09» должно завершиться 7 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Расследование причин появления пробоины в «Союзе» завершат 7 сентября

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Космические полеты, аппараты и исследования
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