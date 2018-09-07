В Самаре создали прототип двигателя для спутников, работающий на спирте

Самара, , 10:46 — REGNUM Учёные из Самарского университета создали прототип двигательной установки для наноспутников, способный работать на водно-спиртовой смеси. Об этом 7 сентября сообщается на сайте вуза.

Учёные представили прототип двигательной установки для маневрирующего наноспутника SamSat-M. При этом в качестве рабочего тела предлагается использовать смесь этилового спирта и дистиллированной воды.

Отмечается, что малая молекулярная массы воды позволит получить высокую скорость истечения пара и повысить скорость маневрирования. При этом добавление спирт, который составит около 40% всей смеси, поможет избежать замерзания рабочего тела при низких температурах на орбите.

Как отметили учёные, смесь безопасна, поскольку не содержит самовоспламеняющихся компонентов, а также не токсична и не наносит вреда экологии.

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