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В Пекине пройдет Всемирная конференция по научной грамотности 2018

Наука

Он начнется 17 сентября и продлится до 19 сентября

Пекин, 7 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  Всемирная конференция по научной грамотности 2018 пройдет в Пекине с 17 по 19 сентября с целью подчеркнуть значимость научной грамотности для лучшего общего будущего, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Спонсором мероприятия является Китайская ассоциации науки и технологий (CAST). Её задачей является интегрировать ресурсы, опыт и возможности по продвижению научной грамотности по всему миру, заявил вице-председатель CAST Хуай Цзиньпэн.

Конференция была проведена с целью воодушевить научное и техническое сообщество ответить на вызовы будущего в том числе посредством повышения общественной научно-технической грамотности, отметил Хуай.

На конференции примут участие 1,5 тыс. международных участников из различных сфер науки, технологий, образования, бизнеса и СМИ, которые сфокусируются на обсуждении ключевой роли общественной научной грамотности в рамках строительства сообщества единого будущего для всего человечества и развития общества.

Ожидается, что удастся на мероприятии добиться консенсуса по ключевым обседаемым вопросам. Отметим также, что конференция пройдет наряду китайским днем популяризации науки. В этот день планируется, что более 300 млн человек примут участие в 18 тыс. онлайн и офлайн мероприятиях по всему Китаю.

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Научные исследования
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