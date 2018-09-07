Пятница, 7 Сентября 2018 года
10:38:59 МСК

Томские ученые синтезировали керамику с люминесцентными свойствами

Наука

Разработка позволит «управлять» оптическими свойствами объектов

Томские ученые синтезировали керамику с люминесцентными свойствами
Ученые

Томск, 7 сентября 2018, 09:34 — REGNUM  Разработанная учеными Томского политехнического университета (ТПУ) люминесцентная керамика позволит «управлять» оптическими свойствами объектов, сообщает 7 сентября пресс-служба вуза.

Свои наработки в этой области представил доцент Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ Дамир Валиев.

«Такой материал в перспективе может использоваться при изготовлении активных лазерных сред, а также в качестве преобразователя ионизирующего излучения, — пояснил ученый. — Наша задача — определить оптимальное соотношение как допирующих примесей, так и условия синтеза керамики, чтобы в результате получить материалы с наилучшими оптико-люминесцентными свойствами».

Свой доклад по этой теме Валиев представил на международной конференции «Физика оптических материалов и приборов» (ICOM), которая проходила в Черногории. Мероприятие объединило ведущих ученых и технологов из более чем 30 стран мира, исследующих или разрабатывающих материалы для оптических и фотонных приложений. Работа исследователей проводилась на средства гранта Российского научного фонда (РНФ).

Читайте также: Ученые ТПУ разрабатывают материалы для регенерации костной ткани

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить