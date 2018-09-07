Китай и Украина намерены создать совместный исследовательский институт

Киев, , 08:19 — REGNUM Китайские и украинские исследователи провели в Киеве круглый стол, на котором обсудили сотрудничество двух стран в сфере науки и технологий, сообщает 6 сентября агентство Синьхуа.

Мероприятие было организовано Национальной академией наук Украины (НАНУ) и Гуандунской академией наук (ГДАН) на севере Китая. Вице-президент НАНУ Анатолий Загородний заявил, что Украина придает огромное значение научному сотрудничеству с Китаем.

«НАНУ работает тесно со 120 исследовательскими институтами из 50 стран, а сотрудничество с Китаем находится в особом приоритете», — заявил Загородний в интервью Синьхуа, добавив, что НАНУ установила партнерские отношения с научными учреждениями в 12 китайских провинциях, а создание филиала Институту электросварки имени Е. О. Патона в провинции Гуандун является одним краеугольных камней такого сотрудничества.

Со своей стороны президент ГДАН Ляо Бин заявил, что запланированный к созданию совместный Китайско-украинский научный институт в провинции Гуандун станет моделью научного сотрудничества между Китаем и Украиной.

«Этот проект будет осуществлен в форме компании по развитию новых технологий. Главная цель инновационного центра — дать возможность китайским и украинским ученым выбрать проекты для осуществления», — заявил Ляо.

Отметим, что делегация китайских исследователей под руководством президента ГДАН прибыла в Киев 5 сентября. Во время своего визита они побывают в различных исследовательских институтах Киева и Харькова.

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