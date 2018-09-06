Четверг, 6 Сентября 2018 года
20:55:31 МСК

Обследование непальских шерп поможет развитию интенсивной терапии

Наука

Исследовательская экспедиция на Эверест пролила свет на особенности строения организма народности шерпы, что позволит значительно улучшить лечение больных в состоянии нехватки кислорода в крови и тканях

Обследование непальских шерп поможет развитию интенсивной терапии
Gac
Семья шерпов

Катманду, 6 сентября 2018, 20:44 — REGNUM  В рамках исследовательской экспедиции на гору Эверест, осуществленной Центром изучения высот, пространства и экстремальных условий при Университетском Колледже Лондона, были выявлены особенности организма гималайского народа шерпы, которые позволяют им полноценно существовать при недостатке кислорода в крови.

По сообщению новостного агентства Непала «Моя Республика», исследование выявило способность шерп сохранять нормальный уровень кровообращения на экстремальных высотах, что позволяет им снабжать кислородом основные мышечные ткани.

Доктор Эдварт Гилберт-Кавайи, один из участников экспедиции, заявил, что более глубокое изучение физиологических механизмов шерп может дать существенный толчок в сфере фармакологического лечения больных в критическом состоянии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное о Непале
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить