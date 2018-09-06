Обследование непальских шерп поможет развитию интенсивной терапии

Катманду, , 20:44 — REGNUM В рамках исследовательской экспедиции на гору Эверест, осуществленной Центром изучения высот, пространства и экстремальных условий при Университетском Колледже Лондона, были выявлены особенности организма гималайского народа шерпы, которые позволяют им полноценно существовать при недостатке кислорода в крови.

По сообщению новостного агентства Непала «Моя Республика», исследование выявило способность шерп сохранять нормальный уровень кровообращения на экстремальных высотах, что позволяет им снабжать кислородом основные мышечные ткани.

Доктор Эдварт Гилберт-Кавайи, один из участников экспедиции, заявил, что более глубокое изучение физиологических механизмов шерп может дать существенный толчок в сфере фармакологического лечения больных в критическом состоянии.