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Глина высоких технологий: Ученые создадут адсорбенты из галлуазита

Наука

Химикам предстоит разработать технологию извлечения металлов и создать катализаторы

Екатеринбург, 6 сентября 2018, 16:15 — REGNUM  Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) синтезируют новый тип адсорбентов на основе минерала галлуазита — глинистого минерала с трубчатой структурой, сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

Работа химиков будет проводиться на средства гранта в размере девяти миллионов рублей, выделенного Российским фондом фундаментальных исследований.

Профессор кафедры технологии органического синтеза ХТИ УрФУ Елена Ковалева сообщила, что научная работа будет носить междисциплинарный характер: с одной стороны разработчикам адсорбентов предстоит освоить новую технологию извлечения металлов для цветной металлургии, таких как цинк, медь, никель, кобальт, железо и золото, а с другой — создать новые катализаторы.

«Цель гранта — синтез новых адсорбентов на основе модифицированных галлуазитных нанотрубчатых материалов с новыми функциональными свойствами и создание оптимальных условий протекания pH-зависимых процессов адсорбции ионов металлов и иммобилизации ферментов», — добавила Ковалева.

Предполагается, что высокотехнологичную работу сотрудники университета завершат через три года.

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