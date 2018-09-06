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Школьники из РФ «взяли» четыре медали на олимпиаде по информатике в Японии

Наука

«Золото» на олимпиаде завоевали Рамазан Рахматуллин из Татарии и Владимир Романов из Москвы

Школьники из РФ «взяли» четыре медали на олимпиаде по информатике в Японии
Иллюстрация: Edu.gov.ru
Победители

Москва, 6 сентября 2018, 13:53 — REGNUM  На 29-й Международной олимпиаде по информатике в городе Цукуба (Япония) российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения России.

«Российская сборная в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали. Всего за призовые места на IOI-2018 состязались более 900 школьников из 85 стран мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что «золото» на олимпиаде завоевали Рамазан Рахматуллин из Татарии и Владимир Романов из Москвы. Серебряные медали получили Михаил Анопренко из Санкт-Петербурга и Егор Лифарь из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Казанский федеральный университет (КФУ) в августе организовали первый в России университетский лагерь для обучения школьников из 11 стран мира.

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Олимпиады школьников
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