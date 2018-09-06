На «Гидроавиасалоне-2018» представили решения для снижения числа ДТП на 30%

Краснодар, , 12:43 — REGNUM Новый комплекс решений, который позволит уменьшить число происшествий в транспортной системе городов России на 30%, представили разработчики из холдинга «Швабе» на выставке «Гидроавиасалон-2018», сообщает 6 сентября пресс-служба предприятия.

Комплекс включает устройство проверки на транспорте с бесконтактной системой оплаты проезда, систему скрининга водителей пассажирского и спецтранспорта, счетчик пассажиропотока, уличные сетевые камеры наблюдения с ИК-подсветкой и другие решение. На предприятии отметили, что их успешное внедрение повысит пропускную способность транспортной системы на 23%.

«Мы освещаем перекрестки и улицы, устанавливаем высокотехнологичные пешеходные указатели с функциями уличной навигации, вызова такси и бронирования гостиниц, — сообщил на выставке заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин. - Все элементы транспортной системы в полной мере отвечают требованиям современного мегаполиса и делают повседневную жизнь комфортнее, практичнее и безопаснее».

Напомним, «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября в Геленджике (Краснодарский край). В рамках международной выставки пройдет около 50 мероприятий. В этому году они будут посвящены цифровым технологиям в авиации и других отраслях. Свою продукцию на выставке представят более 200 компаний.

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