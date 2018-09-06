Расследование причин появления пробоины в «Союзе» завершат 7 сентября

Москва, , 12:19 — REGNUM Расследование причин появления отверстия от сверла в космическом корабле «Союз МС-09» должно завершиться 7 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Отмечается, что внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» должна завершить свою работу в течение двух дней, после чего представить отчет главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

Ранее в Роскосмосе отмечали, что работа комиссии будет завершена в середине сентября. После этого «будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций».

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Кроме того, в организации призвали не давить на комиссию, расследующую происшествие на МКС.

Напомним, 30 августа в корпусе корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, была обнаружена микротрещина, которая привела к утечке кислорода и нештатной ситуации на станции.

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