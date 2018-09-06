В Пермском университете определились с размером выплат авторам изобретений

Пермь, , 11:26 — REGNUM Выплаты авторам изобретений и разработок в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) будут носить системный характер, с этой целью принято специальное положение, сообщила 6 сентября пресс-служба вуза.

В соответствии с сообщением, минимальный размер вознаграждения составляет 10% от суммы поступлений по лицензионному договору или договору отчуждения, максимальный — 50%.

«Особенность разработанного порядка состоит в применении прогрессивной шкалы вознаграждений, то есть с увеличением поступлений по договору увеличиваются процентные отчисления в пользу авторов», — прокомментировала нововведение начальник сектора интеллектуальной собственности Управления инновационной деятельности вуза Ольга Тюрина.

Подчеркивается, что выплаты исследователям в вузе проводились и ранее, однако они не носили системного характера.

Добавим, коммерциализация в изобретательской и научной сферах — характерная черта рыночной экономики. Подогревая в специалистах желание зарабатывать, организаторы таких подходов вполне определенно будут сводить труд изобретателей к «отработке» заказов заинтересованных сторон. Иначе говоря, руководствующим фактором для ученых предлагается сделать не значимость их разработок для развития страны, а значимость дохода, который им удастся получить, «продав» ту или иную разработку.

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