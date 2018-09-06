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Высота полета МКС скорректирована — Роскосмос

Наука

«Проведена (в соответствии с программой) плановая коррекция орбиты МКС»

Высота полета МКС скорректирована — Роскосмос
Иллюстрация: Nasa.gov
МКС

Москва, 6 сентября 2018, 10:52 — REGNUM  Центр управления полетами (ЦУП) 6 сентября 2018 года скорректировал высоту полета Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«Проведена (в соответствии с программой) плановая коррекция орбиты МКС», — говорится в сообщении.

Маневр провели в 03:50 мск с помощью установки служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС. После мероприятий высота орбиты увеличилась на 350 метров и теперь составляет чуть более 400 км.

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