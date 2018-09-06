Учёные: знатные алеманы хоронили в гробницах не только родственников

Берлин, , 10:23 — REGNUM Международная группа учёных пришла к выводу, что в раннем средневековье знатные алеманы хоронили в семейных гробницах не только своих родственников. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Алеманами назывался союз германских племен. Учёные провели генетический анализ останков 13 человек, которые были найдены в одном захоронении.

Исследователи считают, что в алеманском погребении хоронили группу высокопоставленных воинов. При этом их могло объединять не только родство, но и близкие социальные признаки.

Читайте также: В Кении обнаружено древнее массовое захоронение