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Учёные: знатные алеманы хоронили в гробницах не только родственников

Наука

Учёные провели генетический анализ останков

Берлин, 6 сентября 2018, 10:23 — REGNUM  Международная группа учёных пришла к выводу, что в раннем средневековье знатные алеманы хоронили в семейных гробницах не только своих родственников. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Алеманами назывался союз германских племен. Учёные провели генетический анализ останков 13 человек, которые были найдены в одном захоронении.

Исследователи считают, что в алеманском погребении хоронили группу высокопоставленных воинов. При этом их могло объединять не только родство, но и близкие социальные признаки.

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Научные исследования
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