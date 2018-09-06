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Учёные обнаружили самые древние следы сыроварения в Средиземноморье

Наука

Учёные нашли 47 осколков керамики со следами жиров

Учёные обнаружили самые древние следы сыроварения в Средиземноморье
Давид Штеренберг. Натюрморт с сыром. Первая половина XX века

Вашингтон, 6 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  Учёные из США обнаружили на побережье Адриатического моря в Хорватии самые древние следы сыроварения в Средиземноморье. Об этом сообщается в журнале PLOS ONE.

Учёные нашли 47 осколков керамики со следами жиров молока, мяса и рыбы, а также жирных кислот, связанные с ферментацией молока и производством сыра. Возраст находки составил примерно 7,2 тысячи лет.

Отмечается, что это самые древние следы сыроварения в Средиземноморье и одни из самых древних в мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные нашли в Египте следы самого древнего в мире сыра.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные нашли в Египте следы самого древнего сыра

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Научные исследования
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