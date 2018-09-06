Учёные: биполярное расстройство можно отличить от депрессии с помощью МРТ

Сидней, Австралия, , 09:08 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что биполярное расстройство можно отличить от депрессии с помощью функциональной МРТ. Об этом сообщается в журнале Biological Psychiatry.

Учёные провели анализ изображений мозга пациентов, полученные с помощью функциональной МРТ. Рассматривались пациенты с биполярным расстройством и пациенты с депрессией.

Отмечается, что эти две категории больных можно различить по характеру активности мозга даже в фазе ремиссии, когда не проявляются симптомы заболеваний. У пациентов с биполярным расстройством активность миндалины, а также ее связи с другими отделами ниже.

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