Учёные: биполярное расстройство можно отличить от депрессии с помощью МРТ

Сидней, Австралия, 6 сентября 2018, 09:08 — REGNUM Учёные из Австралии пришли к выводу, что биполярное расстройство можно отличить от депрессии с помощью функциональной МРТ. Об этом сообщается в журнале Biological Psychiatry.
Учёные провели анализ изображений мозга пациентов, полученные с помощью функциональной МРТ. Рассматривались пациенты с биполярным расстройством и пациенты с депрессией.
Отмечается, что эти две категории больных можно различить по характеру активности мозга даже в фазе ремиссии, когда не проявляются симптомы заболеваний. У пациентов с биполярным расстройством активность миндалины, а также ее связи с другими отделами ниже.
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