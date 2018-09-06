Четверг, 6 Сентября 2018 года
10:12:59 МСК

Учёные: биполярное расстройство можно отличить от депрессии с помощью МРТ

Наука

Две категории больных можно отличить по характеру активности мозга даже в фазе ремиссии

Сидней, Австралия, 6 сентября 2018, 09:08 — REGNUM  Учёные из Австралии пришли к выводу, что биполярное расстройство можно отличить от депрессии с помощью функциональной МРТ. Об этом сообщается в журнале Biological Psychiatry.

Учёные провели анализ изображений мозга пациентов, полученные с помощью функциональной МРТ. Рассматривались пациенты с биполярным расстройством и пациенты с депрессией.

Отмечается, что эти две категории больных можно различить по характеру активности мозга даже в фазе ремиссии, когда не проявляются симптомы заболеваний. У пациентов с биполярным расстройством активность миндалины, а также ее связи с другими отделами ниже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что кетамин облегчает течение клинической депрессии благодаря воздействию на опиоидные рецепторы

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные установили механизм действия кетамина при лечении депрессии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить