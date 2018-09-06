Астрономы обнаружили объект, движущийся со «сверхсветовой» скоростью

Вашингтон, , 08:38 — REGNUM В результате слияния двух нейтронных звезд в августе 2017 года образовался поток частиц со скоростью приблизительно равной скорости света. В статье издания EurekAlert! отмечается — в результате наблюдения за феноменом создается иллюзия, что частицы движутся со скоростью, в четыре раза превышающей скорость света.

По сведениям издания, при наблюдении с Земли у астрономов возникает видимость движения потока частиц со скоростью, в четыре раза превышающей скорость света. Исследователи назвали уникальное явление «джет» — поток сверхбыстрой и узкой струи плазмы, которая отклоняется от условной линии, соединяющей нейтронные звезды и Землю, всего на 20 градусов. Именно за счет этого возникает иллюзия «сверхсветовой» скорости частиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из университета Чикаго в США опубликовали статью, в которой утверждали, что на многих из «планет-океанов» существуют условия, при которых возможно возникновение жизни.

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