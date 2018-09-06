В Новосибирске разработают первый в мире «керамический» коленный сустав

Новосибирск, , 07:26 — REGNUM Первый в мире «керамический» коленный сустав планируют разработать и производить ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно со специалистами местных предприятий. Соглашение об этом было подписано на международном форуме «Технопром-2018» сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

Уникальность разработки заключается в использовании вкладышей из инновационной высокопрочной керамики, разработанной в НГТУ. В настоящее время для производства протезов коленного сустава применяют в основном сплав титана и сверхмолекулярный полиэтилен, но эти материалы изнашиваются в течение 10—15 лет, и пациентам зачастую приходится делать дополнительную операцию по замене протеза. Протез на основе керамики будет в среднем служить вдвое дольше, чем традиционный.

«Керамика плохо переносит изгиб, зато прекрасно работает в условиях сжатия и трения. Наша задача была в том, чтобы полностью исключить изгибающие напряжения. Мы изменили характер работы протеза и добились высокой надежности», — сказал ректор НГТУ и один из разработчиков протеза Анатолий Батаев.

Отмечается, что первые партии протеза будут изготовлены концу 2018 года, после чего начнутся его испытания. В вузе напомнили, что несколько лет назад в Новосибирске уже разработали и внедрили «керамический» протез тазобедренного сустава, с тех пор в России пациентам было установлено более 3 тысяч таких протезов.

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