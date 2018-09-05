Студенты Горного университета советуют «ФосАгро-классов» не расслабляться

Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Руководство «ФосАгро» приняло участие в торжественных мероприятиях санкт-петербургского Горного университета, посвященных началу нового учебного года.

По окончании торжественной линейки для первокурсников Горного представители компании провели ставшую уже традиционной встречу со студентами, обучающимися в Горном по целевому направлению от «ФосАгро».

"Наша компания для молодых специалистов привлекательна прежде всего динамикой — на уровне 8−10 процентов рост объемов производства каждый год, мы инвестируем в собственное развитие, внедряем новые технологии, у нас мощное, современное и по российским и по мировым меркам производство, — рассказал исполнительный директор ПАО «ФосАгро», генеральный директор АО «Апатит» Михаил Рыбников. — Нам и специалисты нужны высокопрофессиональные, способные к совершенствованию, стремящиеся развиваться. Мы готовы инвестировать в подготовку кадров и поэтому используем такую практику как целевой набор. В ходе обучения целевики постоянно в контакте со службой персонала, мы следим за развитием студентов, организуем производственные практики. Потребности компании многообразны. Кроме горняков и химиков, нам нужны и строители, экологи, энергетики, поэтому направления нашей целевой подготовки корректируются ежегодно».

Представители «ФосАгро» рассказали студентам о специфике работы горнодобывающих, обогатительных и химических производств компании. Михаил Рыбников поделился ожиданиями — по итогам года производство компанией апатитового концентрата должно превысить психологическую отметку 10 млн тонн, а фосфорных удобрений — увеличиться с 8,3 до 9 млн тонн. В России, как отметил Рыбников, «ФосАгро» реализует больше всего удобрений. Больше, чем в любой другой стране мира из 100, где потребляется продукция «ФосАгро».

Сейчас университет, основанный указом Екатерины II в 1773 году как Горное училище, предоставляет лучшее в России бюджетное образование в области минерально-сырьевого комплекса. Компания поддерживает прочные связи с вузом в сфере подготовки кадров и взаимодействует при разработке стратегических программ развития на среднесрочную перспективу. Значительная часть инженерного и руководящего корпуса АО «Апатит» — горно-обогатительного комбината в составе Группы «ФосАгро», а также других предприятий Группы — выпускники Горного университета.

Большинство участников нынешней встречи пришли в Горный университет одной дорогой: сначала «ФосАгро-класс», потом целевое направление.

«Компания предоставляет «целевикам» достаточно льготные условия, которые для большинства студентов очень важны — это и стипендия дополнительная, и гарантия трудоустройства. Я представлял себя инженером, но несколько другого класса, а проучившись здесь год, понял, что Горный — нечто большее, чем обычный технический вуз. Самое сильное впечатление — это, конечно, преподаватели, особый порядок, дисциплина. Нынешним ученикам «ФосАгро-классов», которые планируют поступать в Горный университет, могу посоветовать трудиться и еще раз трудиться. Расслабиться в этом вузе не получится. Свою будущую карьеру в «ФосАгро» вижу в роли инженера высокого класса — до самого верха!», — сообщил выпускник волховского «ФосАгро-класса» Илья Притвиц.

«Горный университет — престижный вуз, и первое впечатление — здесь очень круто! Я пришел с обычного класса, отмечу, что народ из «ФосАгро-классов» подготовленный идет, очень трудно с ними конкурировать. А будет, наверное, еще выше подготовка: сейчас ведь появились «ФосАгро-школы». Пока не строю определенных планов, но уверен, что диплом Горного плюс опыт работы в «ФосАгро» откроет богатые карьерные возможности во многих направлениях», — отметил студент 3-го курса электромеханического факультета Фёдор Петренко из города Апатиты.

Большой интерес студентов вызвала информация о проектах по развитию персонала, в частности, тех возможностях, которые предоставляются «ФосАгро» в рамках программы «молодые талантливые специалисты». Были вопросы, касающиеся уровня заработных плат и социальных гарантий, корпоративной жилищной программы. Разговор продолжался почти два часа и закончился чаепитием.

«День знаний — большой праздник, и руководство компании всегда с воодушевлением участвует в мероприятиях, приобретающих форму «вопрос-ответ». Не могу сказать, что вопросы звучат стандартные. У нас каждый год появляется много новых событий, информации, поэтому важны вопросы не технического или экономического характера, что можно почерпнуть и на сайте компании, и в СМИ. Наиболее интересны вопросы, которые связаны с человеческим развитием — не только профессионального, но и человеческого потенциала — что определяет культуру нашей компании и позволяет будущим специалистам успешно реализоваться у нас», — отметил в конце встречи Михаил Рыбников.