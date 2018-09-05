Ярославский и тайваньский университеты научатся предсказывать эпидемии

Ярославль, , 15:13 — REGNUM Ярославский государственный университет подписал соглашение о сотрудничестве с факультетом менеджмента медицинского университета Тайбэя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Центре научных коммуникаций ЯрГУ.

В университете Тайбэя разрабатываются проекты в сфере агробиотехнологии, медицины, искусственного интеллекта. Один из главных проектов университета Тайбэя — оцифровка геномов растений и животных и создание банка данных. Эта информация позволяет осуществлять поиск множественных корреляций с помощью искусственного интеллекта, что в свою очередь дает возможность понимать причины различных изменений и управлять ими.

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Они занимаются сбором информации о здоровье населения у себя. Их интересует возможность превращения этой информации в базу данных. Нам интересна технология, методика, мы работали раньше на другом уровне. Здесь база данных о каком-то заболевании сравнивается с базой данных, например, состава воздуха и смотрится, как влияет воздух на это заболевание. Это не просто оценки, это возможность предсказывать заболевание. Увеличилась, к примеру, концентрация вредного вещества в воздухе и мы сможем сказать — ждите повышения такого-то заболевания», — сказал корреспонденту ИА REGNUM помощник декана факультета биологии ЯрГУ Сергей Тарнуев.

Сотрудничество между ЯрГУ и факультетом менеджмента медицинского университета Тайбэя коснется также развития академического обмена в образовательной и исследовательских сферах, совместной научной деятельности, участия в объединенных или совместных исследовательских программах, разработки образовательных программ российских и тайваньских учебных заведений.