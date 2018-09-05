В Выборге нашли древний кирпич с полем для загадочной игры

Выборг, Ленинградская область, , 15:01 — REGNUM Очередная археологическая находка сделана при раскопках в средневековом Выборгском замке. Найден кирпич XVI века, на котором было нарисовано поле для неизвестной настольной игры, наподобие нардов или шашек, но более напоминающей восточную игру го.

Как сообщили ИА REGNUM в Институте истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), особенно интересен тот факт, что игровое поле выполнено не из дерева, как было принято в Средние века, а из кирпича, что само по себе редкость.

«Вероятнее всего, речь идет о старинной игре «Мельница», которая известна с IX—X века, она была распространена в Средней Азии, откуда по торговым путям попала в Балтийский регион и в Европу <…> Это логическая игра для двух игроков с фишками разного цвета, обычно в нее играли на досках», — объяснил Александр Смирнов, заместитель руководителя Выборгской экспедиции ИИМК РАН.

Любопытно, что сама игра была не просто развлечением, а товаром, который имел хождение в городах северо-западной Руси — Великом Новгороде, Ладоге и других.

Игрой находки археологов в Выборге не ограничились. В ходе изучения фундамента Комендантского дома, расположенного у входа в Выборгский замок, было найдено помещение оружейного склада или порохового погреба, относящееся к XVI—XVII векам. Объект полностью раскопан, решается вопрос о методах его консервации, реставрации и музеефикации.

Как сообщалось, в Выборгском замке недавно нашли начало подземного хода из башни XVI века.

Выборгский замок основан в 1293 году. Выборгская экспедиция ИИМК РАН выполняет в замке археологические исследования в рамках проекта реставрации федерального памятника на средства, выделенные Министерством культуры РФ в рамках федеральной целевой программы «Культура России» и Всемирным банком (МБРР).

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