Учёные оценили масштабы обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа

Канберра, , 13:36 — REGNUM Учёные из Португалии провели исследование масштабов обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Отмечается, что всего были исследованы девять участков северной части Большого Барьерного рифа. Дело в том, что в 2016 году здесь произошло массовое обесцвечивание кораллов.

По словам учёных, это явление затронуло кораллы не только на мелководье, но и на глубине. Так, повреждение получили 40% кораллов, находящихся на глубине 40 метров, а на мелководье пострадало 60−70% кораллов.

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