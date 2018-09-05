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Учёные оценили масштабы обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа

Наука

Это явление затронуло кораллы не только на мелководье, но и на глубине

Канберра, 5 сентября 2018, 13:36 — REGNUM  Учёные из Португалии провели исследование масштабов обесцвечивания кораллов Большого Барьерного рифа. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

Отмечается, что всего были исследованы девять участков северной части Большого Барьерного рифа. Дело в том, что в 2016 году здесь произошло массовое обесцвечивание кораллов.

По словам учёных, это явление затронуло кораллы не только на мелководье, но и на глубине. Так, повреждение получили 40% кораллов, находящихся на глубине 40 метров, а на мелководье пострадало 60−70% кораллов.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные: Большой Барьерный риф пережил несколько массовых вымираний кораллов

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Научные исследования
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