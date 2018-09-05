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Ученые из Кембриджа констатировали гибель восьми видов птиц в XXI веке

Наука

В живой природе больше не встречается попугай синий ара

Ученые из Кембриджа констатировали гибель восьми видов птиц в XXI веке
Цитата из м/ф «Рио». Реж. Карлус Салданья. 2011. США
Синий ара (Cyanopsitta spixii)

Лондон, 5 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  По меньшей мере восемь видов птиц вымерли в природе в последние годы, заявила базирующаяся в Кембридже международная организация Birdlife International по итогам исследования, передает телеканал N-TV 5 сентября.

Пять из этих видов обитали в Южной Америке, в том числе попугай синий ара (Cyanopsitta spixii), который стал известен благодаря полнометражному мультфильму «Рио», вышедшему на экраны в 2011 году. В неволе еще содержатся попугаи этого вида, но в живой природе последний раз синий ара встречался орнитологам в конце 2000 года.

Причиной вымирания видов называют вырубку лесов, браконьерство, а также привоз других видов птиц из далеких уголков планеты. По подсчетам ученых, с 1500 года исчезли 187 видов птиц.

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Массовая гибель диких животных
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