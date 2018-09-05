Учёные нашли цепочку обломков кометы, вращающихся вокруг звезды

Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Международная группа учёных пришла к выводу, что вокруг звезды WD 1145+017 могут вращаться несколько обломков кометы. Об этом сообщается в журнале Phys.org.

Звезда удалена от Земли на расстояние 570 световых лет. Она представляет собой белый карлик в 50 раз меньше Солнца.

Отмечается, что яркость звезды периодически падает из-за того, что на её фоне проходят скалистые объекты. Предположительно, эти объекты являются расколотыми астероидами или фрагментами кометы.

Учёные считают, что гравитационные силы звезды разорвали крупную комету, обломки которой сейчас вращаются вокруг карлика.

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