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В Китае создали пластик, разлагающийся в морской воде

Наука

Новый композит из полиэстера способен распадаться в морской воде в период от нескольких дней до нескольких сот дней

Пекин, 5 сентября 2018, 09:32 — REGNUM  Китайские ученые разработали пластик, который разлагается в морской воде и может помочь уменьшить загрязнение Мирового океана пластиковым мусором, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Новый композит из полиэстера способен распадаться в морской воде в период от нескольких дней до нескольких сот дней, оставляя после себя небольшие молекулы, которые никак не загрязняют океан, заявил главный инженер Технического института физики и химии при Китайской академии наук Ван Гэся.

Отмечается, что ученые соединили процессы неферментативного гидролиза, растворения в воде и биологического разложения для того, чтобы создать новый материал. Отметим также, что в настоящее время Китай отдает высокий приоритет развитию «зеленых технологий», не загрязняющих окружающую среду.

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Проблемы экологии
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