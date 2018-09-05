В Китае создали пластик, разлагающийся в морской воде

Пекин, , 09:32 — REGNUM Китайские ученые разработали пластик, который разлагается в морской воде и может помочь уменьшить загрязнение Мирового океана пластиковым мусором, сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Новый композит из полиэстера способен распадаться в морской воде в период от нескольких дней до нескольких сот дней, оставляя после себя небольшие молекулы, которые никак не загрязняют океан, заявил главный инженер Технического института физики и химии при Китайской академии наук Ван Гэся.

Отмечается, что ученые соединили процессы неферментативного гидролиза, растворения в воде и биологического разложения для того, чтобы создать новый материал. Отметим также, что в настоящее время Китай отдает высокий приоритет развитию «зеленых технологий», не загрязняющих окружающую среду.