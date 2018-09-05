Учёные заявили о существовании в Солнечной системе девятой планеты

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Учёные из США заявили, что в Солнечной системе существует девятая планета. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам учёных, увидеть планету невозможно, однако неправильно опровергать её существование. Отмечается, что планету можно вычислить по гравитации.

Кроме того, утверждается, что доказательством существования объекта служит присутствие нескольких небесных тел около Нептуна, на которые оказывает влияние гравитация «девятой планеты».

Первые предположения о существовании в Солнечной системе девятой планеты были озвучены в 2014 году. Объект должен находиться в 600 раз дальше от Солнца, чем Земля.

Отметим, что ранее девятой планетой считался Плутон. Однако впоследствии он был признан малой планетой, одним из объектов пояса Койпера.

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