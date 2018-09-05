Сладкая пилюля: сибирские учёные из горьких лекарств сделали сладкие

Новосибирск, , 05:52 — REGNUM Сибирские учёные нашли способ борьбы со скрытым голодом — в Институте химии твёрдого тела и механохимии СО РАН созданы биологически активные вещества для восполнения нехватки в организме необходимых микроэлементов. Как пишет издание СО РАН «Наука в Сибири», на основе этих веществ можно будет производить функциональные продукты питания. Их разработка уже ведётся в Новосибирском государственном техническом университете.

«Скрытый голод — это медицинский термин, подразумевающий, что человек потребляет достаточно основных питательных веществ, но при этом у него наблюдается нехватка микронутриентов и витаминов. Скрытый голод возникает оттого, что мы не придерживаемся сбалансированного питания и потребляем рафинированные, сильно переработанные продукты, в которых осталось мало полезных веществ. Проблема скрытого голода — ещё и в том, что человек его не чувствует», — пояснил и.о. заведующего лабораторией химии твёрдого тела ИХТТМ СО РАН кандидат химических наук Игорь Ломовский.

К примеру, флавоноиды выступают в организме в качестве антиоксидантов. Они содержатся в овощах и фруктах, имеющих коричневый или темно-синий окрас, зелёном чае и коре осины. Эти вещества помогают бороться организму со стрессом и влияют на всасываемость микроэлементов. Их недостаток приводит к нарушению работы ферментативной системы. Для Сибири же недостаток флавоноидов — большая проблема, их недополучает порядка 60% населения округа.

Как отмечают учёные, проблема ещё и в том, что флавоноиды невкусные, а в обычных продуктах питания их содержится мало. С горьким вкусом исследователи ИХТТМ СО РАН решили бороться — они объединили полезные вещества с полисахаридом, который обычно добавляют в соки и другие промышленные продукты для контроля вязкости, и заставили их провзаимодействовать друг с другом. Полученные таким образом вещества можно добавлять в жидкие и полужидкие продукты. У порошка остаётся характерный привкус, но он выражен гораздо слабее.

По словам сибирских учёных, идея комплексообразования была введена раньше, они же показали эффект исправления вкусовых качеств. Сегодня одна из коммерческих компаний Новосибирска готовится запустить такие полезные соки и десерты в производство — проект находится на стадии обсуждения.