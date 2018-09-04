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Индия запускает новую масштабную космическую программу

Наука

Руководство Индийской Организации космических исследований объявило о начале новой масштабной программы, в рамках которой будет осуществлено 19 запусков. Планируется запуск самого мощного индийского ракетоносителя «Бахубали»

Нью-Дели, 4 сентября 2018, 21:27 — REGNUM  Индийская Организация космических исследований обнародовала план масштабной программы, предусматривающей 19 запусков, в том числе самого мощного в Индии ракетоносителя «Бахубали», грузоподъёмность которого составляет 4 тонны. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, программа начнётся 17 сентября и будет включать запуск 10 спутников и 9 носителей. В январе Индия запустит космический корабль на Луну — почти параллельно с главным соперником страны по «лунной гонке» Израилем. Индия стремится стать четвёртой в истории страной после США, России и Китая, которая осуществит «мягкую посадку» на спутник Земли.

В своей речи в честь Дня независимости премьер-министр Нарендра Моди объявил о планах страны к 2022 году запустить первый космический корабль с человеком на борту.

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