Индия запускает новую масштабную космическую программу

Нью-Дели, , 21:27 — REGNUM Индийская Организация космических исследований обнародовала план масштабной программы, предусматривающей 19 запусков, в том числе самого мощного в Индии ракетоносителя «Бахубали», грузоподъёмность которого составляет 4 тонны. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, программа начнётся 17 сентября и будет включать запуск 10 спутников и 9 носителей. В январе Индия запустит космический корабль на Луну — почти параллельно с главным соперником страны по «лунной гонке» Израилем. Индия стремится стать четвёртой в истории страной после США, России и Китая, которая осуществит «мягкую посадку» на спутник Земли.

В своей речи в честь Дня независимости премьер-министр Нарендра Моди объявил о планах страны к 2022 году запустить первый космический корабль с человеком на борту.