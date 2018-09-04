Учёные: волки чаще нападают на безрогих оленей

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Учёные из США пришли к выводу, что олени, которые сбрасывают рога, чтобы вырастить новые к следующему брачному сезону, больше всего подвергаются опасности со стороны волков. Об этом сообщается в журнале Nature.

Как отмечают учёные, олени могут рано сбросить рога, чтобы к следующему брачному сезону успеть вырастить самые большие для привлечения самок. В этот период они оказываются в очень опасном положении.

Согласно выводам исследователей, группы оленей, среди которых есть безрогие, подвергались нападению волков в 10 раз чаще. Поэтому у оленей, находящихся в группе с безрогими, был выше риск смерти.

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