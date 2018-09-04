Учёные описали два способа надувания мыльных пузырей

Вашингтон, , 11:50 — REGNUM Учёные из США описали два способа надувания мыльных пузырей. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Учёные провели ряд экспериментов, в результате исследовали образование масляных пузырей в воде. На высокоскоростную камеру они сняли процесс отрыва пузыря, а затем провели анализ собранного материала и построили математическую модель.

Согласно исследованию, процесс описывается одним из двух сценариев. Первый — это быстрое неравновесное раздувание. Второй — «медленный» процесс, в ходе которого пленка постепенно теряет стабильность.

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