Запретить нельзя, разрешить? Гаджеты в школах могут быть полезны

Светлана Шаповалова, , 10:16 — REGNUM

С наступлением нового учебного года власти вновь инициировали дискуссию о необходимости запретить школьникам пользоваться гаджетами во время занятий. Вслед за министром просвещения РФ Ольгой Васильевой, которая ссылаясь на французское законодательство, заявила, что министерство будет поощрять такие инициативы, предложение о запрете российским школьникам использовать гаджеты, которые стоят более 5 тысяч рублей, поступило от заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. По его мнению, «правильнее мериться в школах не стоимостью купленных родителями смартфонов, а умом, сообразительностью и чувством юмора».

Дискуссия дошла до российского президента. Но Владимир Путин во время общения с победителями международных олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи был весьма осторожен в высказываниях на этот счёт, поскольку полагает, что «любая идея может быть признана эффективной или нет только после анализа практики применения». Такого же мнения придерживается и кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексей Ушаков. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он напомнил, что разговоры о запрете использования гаджетов в школьных классах идут давно, не менее десяти лет.

«Уткнувшись головой в экраны»

«С середины 2000-х годов, когда дети впервые получили мобильные телефоны, и возникли первые культурные феномены, которые взрослые воспринимали как «дети сидят, уткнувшись головой в экраны».

На самом деле, если абстрагироваться от внешней стороны, дети были заняты деятельностью, они писали друг другу СМС, вели длинные переписки, обменивались мелодиями, «прикольными» фотографиями, играли в простенькие, но привлекательные для них игры.

За прошедшее время возможности мобильных телефоном значительно расширились, но взрослые все так же видят «детей, которые сидят, уткнувшись в экраны». Однако это опять-таки внешняя сторона: в основном дети все так же заняты перепиской, общением, чтением, просмотром видео, играют в игры. Значительный процент их времени общения со смартфоном занимает общение со сверстниками, то есть, то, что актуально для людей их возраста», — считает Алексей Ушаков.

Когда вопрос запрещения гаджетов в школе и вопросы, связанные с их вредом для детского организма, стали обсуждаться достаточно массово, эксперт внимательно изучил аргументы всех сторон, в том числе в видео‑ и радиодискуссиях.

«И мое мнение было таким: для высказывания мнения и принятия на основе его решения большинство участников дискуссии довольно слабо представляют предмет обсуждения. Считаю это главной проблемой. Нельзя запрещать то, что еще достаточно серьезно не изучено.

Также нельзя принимать во внимание мнение людей, которые судят о проблеме поверхностно и не обладают должной компетенцией, чтобы рассмотреть её со всех сторон», — пояснил эксперт.

Смартфоны как средство обучения

По наблюдению Алексея Ушакова, многие участники дискуссии о запрете гаджетов не знают, что смартфоны могут использоваться как средство обучения, что для этого есть даже педагогический термин — «мобильные технологии обучения».

"Смартфон — это миникомпьютер, который всегда в кармане ребенка, и если бы учитель научился правильно его использовать, была бы не только решена проблема материального обеспечения информатизации школы, но и сами занятия стали бы намного интереснее и эффективнее», — полагает кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексей Ушаков.

В попытке помочь учителям изучить возможности мобильных технологий обучения он на своих занятиях показывал различные формы использования компьютерных планшетов, а с 2013 года (когда смартфоны появились почти у всех учителей) стал ориентироваться именно на смартфоны.

«С помощью смартфона учитель может управлять презентацией, проводить голосование и тестирование. Дети с помощью своих смартфонов могут смотреть на уроке и дома учебные видеофильмы, читать книги, работать с электронными версиями учебников.

Смартфон — это калькулятор, словарь, переводчик. Его можно использовать вместо лингафонного кабинета. В смартфон встроены датчики — компас, термометр, датчик наклона, освещенности, микрофон, GPS. И есть учителя, которые с помощью смартфона проводят с детьми различные физические эксперименты.

GPS можно использовать не только в походах, но и на уроках физкультуры, при организации так называемых геолокационных игр. Для смартфона адаптированы многие бесплатные дистанционные курсы, которые можно использовать как дополнительные ресурсы для обучения талантливых детей или просто для внесения разнообразия в процесс обучения, реализации индивидуальной траектории обучения ребенка.

С использованием смартфонов связана технология гибридного или смешанного обучения, когда очные занятия дополняются элементами дистанционного бучения. Технология перевернутого класса, когда дети изучают теорию дома, с помощью компьютерных средств обучения, а в классе занимаются практической работой, общаются с учителем, разбирают непонятные вопросы в изучаемом материале.

Также не нужно забывать, что смартфоны можно программировать, и есть детские среды программирования, с помощью которых даже учащиеся младших классов могут писать вполне серьезные и полезные программы для своего смартфона», — отметил Алексей Ушаков.

Вместе с тем он признаёт, что массового опыта внедрения вышеперечисленного еще нет, участники дискуссии на него практически не ссылаются.

Детей будут обыскивать?

Исходя из вышесказанного, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексей Ушаков полагает, что введение запрета на использование гаджетов может значительно усложнить использование, внедрение и развитие данных технологий обучения.

«Учитывая, что одновременно заявляется о «цифровизации» школы, считаю, что запрет на использование смартфоном идет вразрез с заявленной целью. Рассматривая саму идею запрета, хочу отметить проблемы её реализации на практическом уровне. Детей будут обыскивать? Заставят проходить сквозь рамку? Все формы реализации данного запрета нанесут больший вред, чем весь потенциальный вред, который причиняют гаджеты детям», — полагает эксперт.

По его мнению, решение этой задачи лежит в педагогической области.

«Учителя и школа должны учить детей использовать гаджеты конструктивно, внедрять их в учебный процесс, менять и адаптировать для этого методики обучения, больше ориентироваться на деятельностные методы обучения.

Нужно целенаправленно работать с родителями. Безусловно, время работы со смартфоном нужно ограничивать, но аккуратно, корректно по отношению к детям. Нужно вникать в то, чем они занимаются, и это не обязательно что-то плохое: фактически, на удивление, дети используют смартфоны достаточно конструктивно: общаются, учатся общаться, смотрят мультфильмы или фильмы, которые идут в кинотеатрах, некоторые используют смартфоны для обучения. Чтобы подстраховать их от ошибок, родителям нужно чаше общаться со своими детьми, наладить с ними доверительные отношения», — считает Алексей Ушаков.

Откуда дети берут это время?

Также эксперт считает необходимым обратить внимание на то, что прежде чем ограничивать время работы с гаджетом, взрослые должны ответить на вопрос — а откуда дети берут это время?

«Это ключевой вопрос. Если ребенок слишком много общается со гаджетом, значит, у него слишком много свободного, неорганизованного времени. Нужно ему помочь наполнить его чем-то полезным и интересным: активный досуг, спорт, секции, кружки. Это не обязательно труд и работа, это можно и должно быть формой отдых. И для этого взрослые должны внимательно посмотреть на себя, на свою семью.

Когда семья вместе выходила гулять, когда семья вместе занималась спортом, лыжами, плаванием? Ребенок, который делает в смартфоне что-то «просто так», — это не проблема, это симптом проблемы», — резюмировал кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования Алексей Ушаков.

Напомним, ранее на «Общероссийском родительском собрании» министр просвещения Ольга Васильева заявила об идее обязать школьников сдавать свои смартфоны перед началом урока. Тем временем Владимир Путин, пообещав обсудить этот вопрос с Министерством образования РФ, отметил, что для принятия решений о запрете гаджетов в школе нужно «проанализировать практику», но её пока не существует.

К тому же глава государства признался, что пока непонятно — так ли на самом деле необходимо вводить запрет?