Китайский «супер-гибридный» рис бьет всё существующие рекорды урожайности

Пекин, , 05:42 — REGNUM Урожайность «супер-гибридного» сорта риса в Китае на тестовых полях в провинции Юньнань на юго-западе Китая поставила мировой рекорд, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Последний урожай «супер-гибридного» риса на плантации в поселке Датунь близ города Гэцзю провинции Юньнань достиг в среднем 1152,3 кг на один му (около 0,07 га), демонстрируя рекорд с момента начала посева «супер-гибридного» риса в 2009 году.

Группа экспертов из сельскохозяйственных и научных университетов, а также исследовательских институтов случайно выбрала три участка на рисовых полях для оценки урожая.

Среднегодовая температура в указанной местности составляет 20 градусов Цельсия, а высота местности — более 1200 метров над уровнем море. Плоский рельеф, а также достаточное количество осадков серьезно способствуют урожайности риса.

Отметим также, что средняя урожайность риса составляет около 6 т/га, в традиционных рисоводческих странах — может достигать и 15 т/га. «Супер-гибридный» же рис, если верить приведенным данным, может давать 16,4 т/га, что является выдающимся результатом.