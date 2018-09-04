Нейросеть научилась предсказывать зарплаты работников

Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Американские исследователи разработали алгоритм для предсказания заработных плат работников, сообщает издание Frontiers in Psychology

Алгоритм работает на основании занесенных в него данных о работающих людях. Тестирование проводилось на основе персональных данных 2564 людей. Для работы программы необходимо было передать ученым данные о своей зарплате, возрасте, месте жительства, поле, расе, профессии и полученном образовании.

Также ученые просили испытуемых рассказать, предпочли бы они моментальную выплату в размере 500 долларов или 1000 долларов в отдаленной перспективе. Эти данные были необходимы для выявления способности испытуемого отказаться от немедленного вознаграждения в пользу чуть большего.

В результате работы алгоритма ученые смогли выявить наиболее значимые факторы для размера оплаты труда. В первую пятерку вошли профессия, образование, место жительства и способность работать на отложенную перспективу. По итогам эксперимента выяснилось, что выбравшие 1000 долларов в отдаленной перспективе сразу начинали зарабатывать больше.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа были опубликованы результаты эксперимента немецких орнитологов. Ученые пришли к выводу, что попугаи ара способны отказываться от мгновенного угощения в пользу более выгодного предложения в отдаленной перспективе.

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