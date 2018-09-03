В Калуге прошла торжественная линейка для студентов

Калуга, , 16:45 — REGNUM В Калуге сегодня, 3 сентября, состоялась торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, для студентов калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции и колледжа при нём. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, учащихся поздравили: член Совета Федерации РФ Алексей Александров, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, начальник управления Минюста по Калужской области Людмила Корнева, врио начальника УМВД по городу Калуге Вадим Мартынов.

«Сегодня для всех вас волнительный и знаменательный день, — заявил Александр Иванов. — От имени депутатов Городской думы поздравляю с началом нового учебного года, нового этапа в вашей жизни. Для всех поступивших наступает интересная студенческая пора, я желаю вам целеустремлённости в получении юридических знаний. В данном университете хороший преподавательский состав, от вас потребуется усердие и трудолюбие, и результат будет замечательный. У Городской думы с данным вузом сложились добрые отношения, 5 лет назад мы подписали соглашение о сотрудничестве. Особенно хочу поблагодарить за работу по организации бесплатной юридической помощи для населения, это хорошая практика для студентов в освоении своей специальности и полезно для жителей нашего города, которые получают квалифицированную правовую помощь».

В 2018 году около 200 первокурсников будут учиться в стенах университета юстиции и колледже при нём. В завершении торжественной части мероприятия Александр Иванов принял участие в церемонии вручения студенческих билетов.