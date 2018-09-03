Тюменские учёные нашли способ увеличить популяцию муксуна

Тюмень, , 17:21 — REGNUM Поголовье запрещённого к вылову муксуна можно увеличить благодаря инъекциям синтетических гормонов. К такому выводу пришли биологи Тюменского государственного университета, изучив изменения в гаметогенезе молоди муксуна при воздействии сурфагона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Муксун — ценнейший вид сиговых рыб, встречается в реках Сибири, опреснённых заливах Северного Ледовитого океана, в озерах Таймыра. Численность его популяций сокращается. Промысел муксуна запрещён с 2017 года в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне (в том числе в реках Тюменской области, ХМАО, ЯНАО).

Искусственное воспроизводство муксуна весьма ресурсозатратно из-за позднего полового созревания данной породы рыбы: 4−7 лет. Создание маточного стада по этой причине — длительный и трудоемкий процесс.

Ученые давно и успешно применяют гормональные инъекции синтетических гормонов или препараты гипофиза. В ТюмГУ изучили воздействие инъекций синтетического гормона сурфагона на гаметогенез и состояние внутренних органов молоди муксуна. Выяснилось, что инъекции сурфагона способны значительно ускорить её рост. Одна проблема: эффект применения данного гормона склонен к затуханию и требует повторяющихся инъекций.

Напомним, помимо муксуна в Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна запрещены к вылову нельма и таймень.

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