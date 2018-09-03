Экипаж МКС завершил ремонт пробоины корабля «Союз МС-09»

Москва, , 14:17 — REGNUM Экипаж МКС завершил ремонт пробоины пилотируемого корабля «Союз МС-09». Об этом 3 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что все работы по ремонту пробоины завершены. Никаких действий по этой проблеме больше производиться не будет.

Все пробоины загерметизированы, сейчас только нужно следить за давлением. Экипаж МКС работает по обычному графику.

Напомним, инцидент произошел 30 августа. В корпусе корабля «Союз МС-09» была обнаружена микротрещина, которая позже была закрыта специальным герметиком.

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