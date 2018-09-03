Учёные создали метод для направленной эволюции белка Cas9

Лос-Анджелес, США, , 13:40 — REGNUM Учёные из США разработали метод, способствующий направленной эволюции белка Cas9, который применяется в системе редактирования генома CRISPR. Об этом сообщается в журнале Science.

Учёные смогли укоротить Cas9 и сделать его более «поворотливым». Для этого они применили метод направленной эволюции белков.

Суть метода состоит в том, что в ген, кодирующий белок, случайным образом вносятся мутации, после чего подбираются варианты, способные выполнять нужную функцию.

Отмечается, что самый короткий вариант, полученный учёными, в полтора раза меньше исходного белка. При этом он не способен резать ДНК, но может связываться с ней в нужном месте.

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