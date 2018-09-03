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В школах Калуги прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний

Наука

В 2018 году в Калуге более 36,5 тысяч детей приступили к учёбе, из них 4260 первоклассников

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В школах Калуги прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
В школах Калуги прошли торжественные линейки, посвященные Дню знаний

Калуга, 3 сентября 2018, 11:53 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил педагогов и учеников средней общеобразовательной школы № 6.

«104 года исполнилось школе № 6, её заканчивали мои дети. Сегодня хочется поздравить с началом учебного года не только учителей и учащихся, но и родителей, надеюсь, дети будут их радовать хорошими оценками, — отметил Александр Иванов. — В шестой школе большая работа проводится по военно-патриотическому воспитанию, много хороших традиций, и с каждым годом она становится всё лучше, здесь учится много способных ребят».

В этом году в калужскую среднюю школу № 6 идёт 90 первоклассников. Депутат Городской думы Калуги Юрий Титков привёл в первый класс дочку Марию, можно назвать это традицией, еще двое детей у него уже учатся в данной школе. Подарком для гостей праздника стали творческие номера от учеников.

Напомним, в 2018 году в Калуге более 36,5 тысяч детей приступили к учёбе, из них 4260 первоклассников. Большим событием стало открытие в областном центре новой школы в микрорайоне «Веснушки».

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1 сентября 2018 года
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