Книга о русском языке ученых АлтГУ стала лауреатом всероссийского конкурса

Барнаул, , 11:41 — REGNUM Преподаватели кафедры психологии коммуникаций и психотехнологий Алтайского государственного университета (АлтГУ) — авторы монографии «Русский язык: институциональные и сетевые механизмы продвижения в России и в мире» — стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2017 года, сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

Выпущенная книга — результат международных исследований в области использования и изучения русского языка, проведенных научным коллективом факультета социологии под руководством профессора Светланы Максимовой в 2016—2017 годах. Премия присуждена Фондом развития отечественного образования при поддержке Консорциума инновационных университетов в номинации «Гуманитарные науки».

В своем обращении к победителям и лауреатам конкурса президент фонда, профессор Михаил Берулава отметил, что творческая активность ученых «создает прочную основу для реализации важнейших направлений социально-экономического развития нашей страны».

Презентация лучших книг, отмеченных в конкурсе, состоится 12 сентября. На следующий день, 13 сентября в стенах Международного инновационного университета (Сочи) пройдет торжественная церемония награждения.

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