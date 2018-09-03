Ученые ТГУ собрали данные для измерения распада бозона Хиггса

Томск, , 09:10 — REGNUM Ученые Томского государственного университета (ТГУ) приняли участие в международном эксперименте, который впервые позволил зафиксировать распад бозона Хиггса на боттом-кварки (b-кварки), сообщает 3 сентября пресс-служба вуза.

В рамках эксперимента физики проектов ATLAS и CMS добились столкновения двух протонов на околосветовой скорости. Такое столкновение привело к распаду на множество частиц, среди которых искали бозон Хиггса. Сотрудники лаборатории ТГУ внесли свой вклад в открытие — они участвовали в сборе данных, которые впоследствии были проанализированы и позволили зафиксировать распад.

«Был измерен распад Хиггса (другими словами, как часто он распадается) в b-кварки на уровне 67,8% с ошибкой измерения 12,7%, — рассказал профессор Университета Стони Брук, руководитель мегагранта ТГУ Дмитрий Цыбышев. — Последующая задача состоит в том, чтобы как можно больше уменьшить ошибку измерения. По нашим расчетам, мы сможем ее сократить до 5%».

В вузе напомнили, что в конце 2017 года коллектив ТГУ получил грант правительства России на создание центра мирового класса по анализу данных Большого адронного коллайдера в CERN. Предполагается, что в течение трех лет на реализацию этого проекта будет направлено 90 млн рублей.

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