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На севере Египта найдена деревня эпохи неолита

Наука

Находки позволят ученым воссоздать образ жизни обитателей поселения

Каир, 3 сентября 2018, 09:04 — REGNUM  В северной египетской провинции Дакахлия в районе Телль эль-Самара совместная экспедиция французских и египетских археологов обнаружила остатки деревенского поселения эпохи неолита. Об этом сообщает пресс-служба министерства по делам древностей Египта.

Специалисты датировали данное поселение 4200−2900 годами до н.э. Отмечается, что при проведении раскопок археологи нашли следы растений и кости животных, а также изделия из керамики. Находки позволят ученым воссоздать образ жизни обитателей поселения, добавили в египетском министерстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на юге Египта у группы «черных археологов» полицейские страны изъяли порядка пятисот артефактов, относящихся к II и III векам нашей эры. На месте находок археологи обнаружили неизвестный город с постройками греко-римского стиля, высеченными в скалах могилами, а также церковью с уцелевшим крестом и колоннами.

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Археология
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