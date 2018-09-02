Ученые разработали способ повышения точности сенсоров наноразмеров

Лондон, , 15:29 — REGNUM Модель метаматериала, повышающего точность работы наносенсоров, предложили физики из России и Италии в статье для Scientific Reports от 21 августа.

Физики из российского Национального исследовательского технологического университета (НИТУ «МИСиС») и итальянского Политехнического университета в Турине разработали модель материала, который позволит рассеять излучение от наносенсоров, что существенно повысит точность подобных приборов.

Обычно наноразмерные приборы, которые используются в биомедицине и физике, сопоставимы по размерам с исследуемыми объектами. Поэтому излучение от таких приборов серьезно влияет на среду, изменяя ее параметры. Физики предложили использовать материал на основе молекул, состоящих из цилиндров-диэлектриков из танталата лития, из которого можно делать своего рода оболочку для наносенсоров. Эта оболочка позволит рассеивать излучение от прибора, что повысит точность измерений.

Как сообщало ИА REGNUM, микробиологи из НИТУ «МИСиС» в совместной работе с коллегами из Германии открыли гибридный нано-материал, который можно использовать для создания нового поколения средств лечения злокачественных опухолей.