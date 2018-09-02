Ученые разработали способ печати с использованием звуковой волны

Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Метод печати, основанный на использовании звуковой волны, разработали ученые из США и Швейцарии. Исследование опубликовано 31 августа в ScienceAdvances.

Группа исследователей из Гарвардского университета и Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе разработала новый метод капельной печати. Подобные методы используются, например, в микробиологии. Существующие методы струйной или электродинамической печати могут использовать только жидкость в узком диапазоне вязкости.

Авторы использовали акустический резонатор, в который помещается сопло головки принтера. Резонатор создает стоячую звуковую волну, которая действует на каплю чернил. Изменяя параметры звуковой волны можно регулировать размер капли. Этот метод позволяет использовать для капельной печати жидкости с очень высоким уровнем вязкости, вплоть до жидкого металла.

Ученые ожидают, что разработанный метод найдет применение в биологической, косметической и пищевой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа инженеры из Массачусетского технологического института опубликовали исследование по разработке нового материала, не подверженного обледенению.