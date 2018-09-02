Математики предложили новую классификацию художественных произведений

Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Новый способ классификации с помощью вычислительных методов предложили математики из Бразилии и Словении в статье для PNAS от 27 августа.

Математики из бразильского Государственного университета Маринга и словенского Мариборского университета использовали математические модели для классификации произведений изобразительного искусства. Исследователи провели количественный анализ 140,000 оцифрованных картин, которые охватывают тысячелетний период развития живописи.

Для математического описания структуры изображения использовалось два параметра. Один из них получил название «сложность» (complexity), он зависит от количества деталей на картине. Второй, связанный с упорядоченностью этих деталей, получил название «энтропия» (entropy).

Ученые проследили изменение этих параметров в различные периоды развития живописи. Удалось отчетливо выявить три периода. В первую группу попали произведения средневековой живописи, эпохи Возрождения, неоклассицизма и романтизма. Во вторую — произведения художников импрессионистов, кубистов, экспрессионистов и сюрреалистов. Третья группа включает произведения новейшего периода, начиная с 1960-х годов.

Математики заключили, что подобные вычислительные методы могут успешно использоваться для эффективной классификации произведений искусства.

Отметим, что и художники использовали математические инструменты в своей работе. Еще древнегреческий скульптор Поликлет Старший предложил математический подход к анатомической структуре человеческого тела в трактате «Канон».