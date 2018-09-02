NASA опубликовало фото юпитерианских облаков фантастического вида

Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Облака необычного вида запечатлел космический аппарат NASA. Фотография была выложена 30 августа на сайте агенства.

Фотоснимок был сделан на высоте 11 350 км от верхнего слоя облаков планеты, примерно в 49 градусах северной широты Юпитера.

Снимок был сделан в мае 2018 года с космического аппарата Juno, во время 13-го близкого пролёта аппарата от поверхности планеты.

Исследователи отмечают, что подобная картина создалась за счёт завихрений ярко-белых скоплений облаков, которые отбрасывают тени на слои облаков под ними.

Учёные отмечают, что подобные атмосферные явления позволяют определить состав атмосферы планеты, а также расстояние между разными слоями атмосферы Юпитера.

Напомним, что космический аппарат NASA Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту 5 июля 2016 года. Миссией аппарата является изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.